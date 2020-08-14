«Спартак» открыл счет в матче с «Ахматом». ВАР отменил гол из-за игры рукой Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поразил ворота «Ахмата» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ. На 17-й минуте легионер пробил с 12 метров и первым успел на подбор, после чего отправил мяч в сетку.

Главный арбитр Евгений Турбин не возобновил игру — началась проверка. ВАР (видеоарбитр) Станислав Васильев в итоге сообщил коллеге, что взятие ворот стоит отменить — Турбин показал жестом, что в голевой атаке была игра рукой. Видимо, дело в контакте мяча с рукой Ларссона перед его точным ударом.

Отмененный гол Ларссона. Фото Матч ТВ

Трансляция матча «Спартак» — «Ахмат»