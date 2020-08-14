«Спартак» открыл счет в матче с «Ахматом». ВАР отменил гол из-за игры рукой Ларссона
20:26
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поразил ворота «Ахмата» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ. На 17-й минуте легионер пробил с 12 метров и первым успел на подбор, после чего отправил мяч в сетку.
Главный арбитр Евгений Турбин не возобновил игру — началась проверка. ВАР (видеоарбитр) Станислав Васильев в итоге сообщил коллеге, что взятие ворот стоит отменить — Турбин показал жестом, что в голевой атаке была игра рукой. Видимо, дело в контакте мяча с рукой Ларссона перед его точным ударом.
Отмененный гол Ларссона. Фото Матч ТВ
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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