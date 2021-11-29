Самедов отреагировал на ничью в матче «Уфа» — «Спартак»: «Результат для меня неудивительный»
19:11
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» высказался о ничейном результате «Спартака» в гостевом матче против «Уфы» (1:1) в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Не смотрел игру, но результат для меня неудивительный. Выезды в другие города, особенно в Уфу, всегда тяжелые. Даже вне зависимости от еврокубков», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» (20 очков) после 16-ти туров Тинькофф РПЛ идет десятым в турнирной таблице. «Уфа» (16 очков) после ничьей покинула зону стыков и располагается на двенадцатом месте
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