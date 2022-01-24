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«Спартак» опубликовал фотографии Карпина с футболистами

Анна Горшкова
Корреспондент

«Спартак» выложил фотографии с тренировки команды, на которой присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Также главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о Карпине.

«Мне очень приятно приветствовать Валерия Карпина, — сказал Ваноли. — Это не только главный тренер сборной, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал с клубом титулы и кубки. История — это очень важно», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Ранее Карпин побывал на сборах «Зенита» в Дубае и «Локомотива» в Марбелье (Испания).

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-24-valeriy_karpin_na_trenirovke_spartaka_foto/
Валерий Карпин
ФК Спартак (Москва)
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