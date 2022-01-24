«Спартак» опубликовал фотографии Карпина с футболистами

«Спартак» выложил фотографии с тренировки команды, на которой присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Также главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением о Карпине.

«Мне очень приятно приветствовать Валерия Карпина, — сказал Ваноли. — Это не только главный тренер сборной, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал с клубом титулы и кубки. История — это очень важно», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Ранее Карпин побывал на сборах «Зенита» в Дубае и «Локомотива» в Марбелье (Испания).