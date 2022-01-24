«Спартак» приступил к работе над созданием женской команды

В «Спартаке» началась работа по созданию женской команды

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб приступил к работе над созданием женского подразделения.

В скором времени у московского клуба появится женская команда. Также будет объявлен набор девочек в Академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением», — говорится в сообщении.