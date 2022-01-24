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Сегодня, 15:33

«Спартак» приступил к работе над созданием женской команды

В «Спартаке» началась работа по созданию женской команды
Виктория Кравченко

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб приступил к работе над созданием женского подразделения.

В скором времени у московского клуба появится женская команда. Также будет объявлен набор девочек в Академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в Российской Премьер-Лиге, должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением», — говорится в сообщении.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 18 играх РПЛ.

 
Источник: https://spartak.com/news/2022-01-24-v_spartake_nachalas_rabota_po_sozdaniyu_zhenskoy_komandy/
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