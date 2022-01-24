Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID

Экс-глава фанатского движения «Краснодара» «Единый фронт» Николай Руссов рассказал об отношении болельщиков к введению Fan ID.

«Фанатская группировка «Краснодара» относится очень отрицательно к введению Fan ID, она его не одобряет. Не знаю будут ли бойкотироваться матчи, но лично я ходить на игры при таком раскладе не собираюсь. Остальные пусть решают сами», — приводит слова Руссова «РБК Спорт».

Ранее об отказе от оформления Fan ID заявили фанаты «Ростова». А фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей.