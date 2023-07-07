«Спартак» объявил о назначении Белых на пост исполнительного директора
Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.
41-летний менеджер переходит в московскую команду из омского хоккейного клуба «Авангард», в котором с 2019 года занимал должность генерального директора.
Ранее Белых работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://t.me/fcsmtg/7794
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