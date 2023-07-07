«Спартак» объявил о назначении Белых на пост исполнительного директора

Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

41-летний менеджер переходит в московскую команду из омского хоккейного клуба «Авангард», в котором с 2019 года занимал должность генерального директора.

Ранее Белых работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.