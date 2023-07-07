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Сегодня, 09:01

«Спартак» объявил о назначении Белых на пост исполнительного директора

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Белых.
Фото ФК «Спартак»

Сергей Белых назначен на пост исполнительного директора «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.

41-летний менеджер переходит в московскую команду из омского хоккейного клуба «Авангард», в котором с 2019 года занимал должность генерального директора.

Ранее Белых работал в компаниях «Сибнефть» и «Газпром нефть».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fcsmtg/7794
ФК Спартак (Москва)
ХК Авангард
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3
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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