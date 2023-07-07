Кураньи и Думбия прилетели в Москву на товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА

Бывший игроки Кевин Кураньи и Сейду Думбия прилетели в Москву, сообщает Telegram-канал «Динамо».

Экс-футболисты посетят товарищеский матч между «Динамо» и ЦСКА, где примут участие в предматчевых мероприятиях.

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 мск на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене», начало — 16.30 мск.