Кураньи и Думбия прилетели в Москву на товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА
Бывший игроки Кевин Кураньи и Сейду Думбия прилетели в Москву, сообщает Telegram-канал «Динамо».
Экс-футболисты посетят товарищеский матч между «Динамо» и ЦСКА, где примут участие в предматчевых мероприятиях.
Первый матч Братского кубка состоится 8 июля в 13.30 мск на «ВЭБ Арене». Вторая игра пройдет на следующий день на «ВТБ Арене», начало — 16.30 мск.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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