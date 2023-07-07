Селихов объяснил грубую ошибку в матче с «Зенитом»
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» рассказал, почему стал возможен первый гол «Зенита» в весеннем матче команд в Санкт-Петербурге. При счете 0:0 на 13-й минуте Селихов, выбивая мяч из своей штрафной, попал в Клаудиньо, от которого мяч влетел в ворота.
«Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения. Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», — сказал Селихов.
По словам игрока, главный тренер команды и тренер вратарей поддержали его, разобрав допущенные ошибки, что придало Александру сил и помогло выйти из «психологической ямы».
«От них я чувствовал только доверие. Благодарен им за это. Мне это придало сил, чтобы выйти из какой-то психологической ямы. В той ситуации меня спокойно можно было и посадить на скамейку», — добавил Селихов.
Специалисты и болельщики предъявляли Селихову претензии за пропущенные голы в матчах с «Динамо» (3:3), «Краснодаром» (4:3) и «Зенитом» (2:3). Всего в весенней части сезона Селихов провел 12 игр, 2 раза сыграл на ноль и пропустил 19 голов.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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