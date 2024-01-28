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Сегодня, 19:47

«РБ Спорт»: «Спартак» обсудит будущее Джикии в начале февраля

Руслан Минаев
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Руководство «Спартака» в начале февраля планирует обсудить будущее защитника Георгия Джикии, сообщает «РБ Спорт». Стороны обсудят возможное продление контракта с 30-летним россиянином.

17 января «СЭ» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе в ОАЭ проведет переговоры с Джикией о возможном продлении контракта. Действующее соглашение защитника с красно-белыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями. Он не появился на поле в 10 последних матчах команды перед наступлением зимней паузы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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