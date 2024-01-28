«РБ Спорт»: «Спартак» обсудит будущее Джикии в начале февраля

Руководство «Спартака» в начале февраля планирует обсудить будущее защитника Георгия Джикии, сообщает «РБ Спорт». Стороны обсудят возможное продление контракта с 30-летним россиянином.

17 января «СЭ» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе в ОАЭ проведет переговоры с Джикией о возможном продлении контракта. Действующее соглашение защитника с красно-белыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями. Он не появился на поле в 10 последних матчах команды перед наступлением зимней паузы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.