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Тимощук — о работе арбитром на матче «Зенита»: «Это мой первый международный судейский опыт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о первом опыте работы арбитром.

Тимощук из-за опоздания арбитров обслуживал товарищеский матч «Зенита» против «Аль-Фатеха» (1:1). Его ассистентами выступили представители тренерского штаба саудовского клуба.

«Это мой первый международный судейский опыт (улыбается). К 25-й минуте один из судей уже приехал на матч и махал мне с бровки, спрашивал, не нужна ли мне замена, но я попросил посудить еще пять минут, до паузы на воду, потому что сегодня было жарко. Вообще было довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга», — цитирует Тимощука пресс-служба «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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