Тимощук — о работе арбитром на матче «Зенита»: «Это мой первый международный судейский опыт»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о первом опыте работы арбитром.

Тимощук из-за опоздания арбитров обслуживал товарищеский матч «Зенита» против «Аль-Фатеха» (1:1). Его ассистентами выступили представители тренерского штаба саудовского клуба.

«Это мой первый международный судейский опыт (улыбается). К 25-й минуте один из судей уже приехал на матч и махал мне с бровки, спрашивал, не нужна ли мне замена, но я попросил посудить еще пять минут, до паузы на воду, потому что сегодня было жарко. Вообще было довольно волнительно, но я пообщался с нашими соперниками, сказал, чтобы игроки уважали друг друга», — цитирует Тимощука пресс-служба «Зенита».