Овчинников поделился мнением о том, могли бы российские тренеры попробовать свои силы в Европе

Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о том, могли бы российские тренеры попробовать свои силы в Европе.

«В сегодняшних реалиях на этот вопрос можно не отвечать, поскольку ситуация в мире сложная. Чтобы получить работу в одной из стран, входящих в топ-5, нужно не только быть сильным тренером. Здесь много составляющих, помимо собственно квалификации тренера. Необходима помощь специалистов, работающих на европейском рынке. Эта система у нас не очень развита. Да и раньше таких примеров практически не было», — сказал Овчинников Sport24.

Он отметил, что исторически сложилось, что большинство российских тренеров работает в России.