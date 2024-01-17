Спортивный директор «Спартака» Амарал на сборе в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта

По информации «СЭ», спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе команды в ОАЭ обсудит с защитником команды Георгием Джикией продление контракта.

Нынешнее соглашение Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

30- летний футболист выступает за красно-белых с января 2017 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.