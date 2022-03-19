Появилось видео с фолом Гоцука на Айртоне в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»

Появилось видео фола защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на футболисте «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

На последних секундах первого тайма Гоцук наступил прямой ногой на голеностоп бразильца. Футболист упал на газон и громко закричал от боли. Сразу после этого на поле появились врачи, Айртон не смог покинуть поле самостоятельно.

Видео эпизода опубликовано в Telegram канала «Матч Премьер».

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука и дал свисток об окончании первого тайма.