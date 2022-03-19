Появилось видео с фолом Гоцука на Айртоне в матче «Нижний Новгород» — «Спартак»
Появилось видео фола защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на футболисте «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.
На последних секундах первого тайма Гоцук наступил прямой ногой на голеностоп бразильца. Футболист упал на газон и громко закричал от боли. Сразу после этого на поле появились врачи, Айртон не смог покинуть поле самостоятельно.
Видео эпизода опубликовано в Telegram канала «Матч Премьер».
Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука и дал свисток об окончании первого тайма.
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|
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|
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|5
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|
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|22
|3
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|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
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|
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|
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|
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Динамо
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|
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Краснодар
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