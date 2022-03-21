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«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Сергея Иванова

Отдел футбола «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб обратился в ЭСК по итогам матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи ВАР Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», — заявил Зеленов.

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

Сергей Иванов (судья)
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
2
1
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