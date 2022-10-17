«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам матча с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб принял решение обратиться в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Соответствующее письмо уже отправлено», — сказал Зеленов.

Встреча ЦСКА — «Спартак» прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Главным арбитром матча был Сергей Карасев. После игры капитан красно-белых Георгий Джикия нецензурно высказался во время общения с рефери.

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.