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Мостовой — об эпизоде с Зобниным во время матча ЦСКА — «Спартак»: «Нужно играть до свистка»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поведение полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2).

«Эпизод получился немного спорным. В таких моментах зачастую апеллируют к судье — свистнул ли он, остановил ли матч. Поэтому есть одно непреложное футбольное правило — нужно играть до свистка. Зобнин зачем-то начал махать рукой перед Гаичем. Мало ли зачем он это сделал? Бывают ситуации, когда человек лежит на газоне, получив серьезную травму, а команда соперника продолжает атаку и забивает. Здесь же даже речи не шло о повреждениях — все потом поднялись на ноги и продолжили игру», — приводит RT слова Мостового.

Напомним, что Зобнин перед первым забитым голом в матче ЦСКА — «Спартак» увидел лежащего Хорхе Карраскаля на поле и демонстративно поднял руки, пытаясь остановить игру.

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1062165-mostovoi-spartak-rpl
Александр Мостовой
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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