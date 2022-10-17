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Камано: «Мне было бы приятно поработать с Галактионовым. Но официальной информации нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

— Была информация, что «Локомотив» может возглавить Михаил Галактионов. Как относишься к этому?

— На данный момент нет никакой официальной информации по поводу нового главного тренера. Как только его объявят, можно будет комментировать.

— Если его объявят, это будет хорошо?

— Мне было бы приятно поработать с Михаилом Галактионовым.

— Почему приятно?

— Я игрок. Делаю то, что от меня требуется на поле, выполняю свою работу.

— Есть ли какие-то персональные качества, которые вам нравятся в Галактионове?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Опять же, я футболист. Я здесь, чтобы играть, тренер — не самое важное, но я делаю то, что он мне скажет. Это работает как-то так.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Михаил Галактионов («Нижний Новгород»), Сергей Юран (экс-тренер «Химок») и Юрий Семин.

Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
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