Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я считаю, что «Локомотив» победил заслуженно. Спорные решения? Каждый судит со своей колокольни. Конечно, руководство и болельщики «Спартака» считают, что пенальти был. Мне показалось, что все эпизоды были с натяжкой. В моменте с ударом Мозеса игрок «Локомотива» прижимал руку и не увеличивал площадь тела. Не может же рука врасти в тело. В моменте с падением Промеса я пенальти не увидел. «Локомотив» вчера больше заслужил победу. «Спартак» мне тоже понравился, не бросили играть в меньшинстве — молодцы», — сказал Хохлов «СЭ».

Также Хохлов поделился ожиданиями от предстоящей борьбы за второе место, которое дает право выступить в Лиге чемпионов.

«Фаворита в этой борьбе нет. Каждая из команд желает занять это место. Если выбирать между «Спартаком» и «Локомотивом», то мне ближе красно-зеленые. Я за них играл, моя частичка осталась там. Плюс, мне больше импонирует поведение на бровке Николича, нежели Тедеско. Вот эти прыжки немца, постоянные апелляции к судьям. Мне это не нравится. У Тедеско виноваты все вокруг, только не он», — добавил Хохлов.

В Лигу Чемпионов из Тинькофф-РПЛ выходят две команды. После 25-го тура, петербуржский «Зенит» идет на первом месте (54 очка). На втором месте «Спартак» с 47-ю очками. «Локомотив» занимает третью строчку и отстает от второго места на одно очко.

(Владимир Пушкарев)