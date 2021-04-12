«Сочи» намерен продолжать борьбу за путевку в еврокубки

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о задачах команды на оставшиеся матчи сезона.

«Задача на выход в еврокубки? Естественно, впереди еще 5 туров. Все еще может быть. Парни перед каждой игрой настраиваются на победу», — сказал Рубашко «СЭ».

После 25-го тура «Сочи» занимает седьмое место с 40 очками. Следующий матч команда из Сочи проведет против ЦСКА 18 апреля на стадионе Фишт. Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)