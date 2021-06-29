Сегодня, 29 июня московский «Спартак», проводящий предсезонный сбор в Филлахе (Австрия), встретится в товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи».

«Спартак» отправился на сбор в Австрию 25 июня. Красно-белые будут готовиться к сезону в Филлахе с 25 июня по 5 июля и проведут там ряд товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

Следить за матчем «Спартак» — «Нефтчи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Нефтчи»