Набиуллин может перейти в «Химки»

«Химки» договариваются о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным, информирует «РБ Спорт».

Контракт футболиста с «Сочи» истекает завтра — договориться о подписании нового сторона не удалось. Ранее клуб уже покинули несколько футболистов, которые в свое время перешли из «Зенита» — Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев.

В прошлом сезоне 26-летний Набиуллин провел в Тинькофф РПЛ 16 матчей и отдал одну голевую передачу.