Набиуллин может перейти в «Химки»
10:41
«Химки» договариваются о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным, информирует «РБ Спорт».
Контракт футболиста с «Сочи» истекает завтра — договориться о подписании нового сторона не удалось. Ранее клуб уже покинули несколько футболистов, которые в свое время перешли из «Зенита» — Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев.
В прошлом сезоне 26-летний Набиуллин провел в Тинькофф РПЛ 16 матчей и отдал одну голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-dogovarivayutsya-s-nabiulliny-m/
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