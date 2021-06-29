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Набиуллин может перейти в «Химки»

10:41
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«Химки» договариваются о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным, информирует «РБ Спорт».

Контракт футболиста с «Сочи» истекает завтра — договориться о подписании нового сторона не удалось. Ранее клуб уже покинули несколько футболистов, которые в свое время перешли из «Зенита» — Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев.

В прошлом сезоне 26-летний Набиуллин провел в Тинькофф РПЛ 16 матчей и отдал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-dogovarivayutsya-s-nabiulliny-m/

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