«Ростов» поздравил Комличенко с днем рождения
10:16
«Ростов» поздравил своего нападающего Николая Комличенко с днем рождения.
«С днем рождения, Коля. Сегодня 26 лет исполняется нападающему нашей команды Николаю Комличенко. От всей души желаем Коле здоровья, благополучия и множества забитых мячей!», — говорится в сообщении.
Напомним, что права на Комличенко принадлежат «Динамо». В «Ростов» он перешел на правах аренды в июне этого года и еще не провел за команду ни одного матча.
В прошлом сезоне Комличенко провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу.
С днём рождения, Коля ?— Football Club Rostov (@rostovfc) June 29, 2021
Сегодня 26 лет исполняется нападающему нашей команды Николаю Комличенко.
От всей души желаем Коле здоровья, благополучия и множества забитых мячей! pic.twitter.com/IHXwHF2Xez
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