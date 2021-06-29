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«Ростов» поздравил Комличенко с днем рождения

10:16
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«Ростов» поздравил своего нападающего Николая Комличенко с днем рождения.

«С днем рождения, Коля. Сегодня 26 лет исполняется нападающему нашей команды Николаю Комличенко. От всей души желаем Коле здоровья, благополучия и множества забитых мячей!», — говорится в сообщении.

Напомним, что права на Комличенко принадлежат «Динамо». В «Ростов» он перешел на правах аренды в июне этого года и еще не провел за команду ни одного матча.

В прошлом сезоне Комличенко провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 передачу.

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