«Спартак» не рассматривает кандидатуру итальянского тренера Ваноли
Сегодня в соцсетях получила распространение информация, согласно которой «Спартак» намерен назначить на пост главного тренера Паоло Ваноли, долгое время работавшего в качестве ассистента Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».
Как выяснил «СЭ», эти данные не соответствуют действительности. Красно-белые на самом деле прорабатывают ряд кандидатур на случай, если результаты до зимней паузы не позволят оставить на должности Руя Виторию, но Ваноли в их число не входит.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице.
Брат Паоло Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
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