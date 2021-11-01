«Спартак» не рассматривает кандидатуру итальянского тренера Ваноли

Сегодня в соцсетях получила распространение информация, согласно которой «Спартак» намерен назначить на пост главного тренера Паоло Ваноли, долгое время работавшего в качестве ассистента Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

Как выяснил «СЭ», эти данные не соответствуют действительности. Красно-белые на самом деле прорабатывают ряд кандидатур на случай, если результаты до зимней паузы не позволят оставить на должности Руя Виторию, но Ваноли в их число не входит.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и расположился на 9-м месте в турнирной таблице.

Брат Паоло Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»