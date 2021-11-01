Брат Паоло Ваноли прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Сегодня в соцсетях получили распространение данные, согласно которым «Спартак» намерен назначить на пост главного тренера Паоло Ваноли, долгое время работавшего в качестве ассистента Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».

«СЭ» связался с родным братом 49-летнего специалиста — Родолфо, который работает тренером в Словении.

— Общался с Паоло сегодня утром. Футбольные дела не обсуждали, говорили о семье. Никогда не лезу в работу брата, не даю никаких советов. Но про Россию ничего ни разу не слышал. А вот про «Тоттенхэм» он говорил. Туда сватают Антонио Конте, а брат с ним работал, — сказал Родолфо Ваноли.

«Спартак» не рассматривает кандидатуру итальянского тренера Ваноли