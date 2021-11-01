Состояние генспонсора «Спартака» Алекперова выросло на 7,25 миллиарда долларов с начала года
Финансовое состояние генерального спонсора «Спартака» Вагита Алекперова с начала года увеличилось на 7,25 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index.
Теперь его состояние составляет 24,5 миллиарда долларов. В начале года сумма была 17,3 миллиарда долларов.
Финансовый портфель российских миллиардеров с начала года вырос в 65,63 миллиардов долларов. На данный момент в рейтинг попали 27 бизнесменов из России и 9 из них занимаются спортивной деятельностью.
В топ-3 вошли Леонид Михельсон, глава попечительского совета РФС (33,3 млрд долларов), Владимир Потанин, спонсор ФХР (31,8 млрд долларов), и Алексей Мордашов, учредитель хоккейного клуба «Северсталь» (28,8 млр долларов).
Топ-5 миллиардеров в сфере спорта:
1. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») — 33,3 млрд долларов, +8,58 млрд с начала года.
2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) — 31,8 млрд, +1,76 млрд.
3. Алексей Мордашов (владелец 76% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) — 28,8 млрд, +5,76 млрд.
4. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) — 28,6 млрд, +4,7 млрд.
5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») — 24,5 млрд, +7,25 млрд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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