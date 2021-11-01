Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Состояние генспонсора «Спартака» Алекперова выросло на 7,25 миллиарда долларов с начала года

15:02
Вагит Алекперов. Фото ФК «Спартак»
Вагит Алекперов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Финансовое состояние генерального спонсора «Спартака» Вагита Алекперова с начала года увеличилось на 7,25 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Теперь его состояние составляет 24,5 миллиарда долларов. В начале года сумма была 17,3 миллиарда долларов.

Финансовый портфель российских миллиардеров с начала года вырос в 65,63 миллиардов долларов. На данный момент в рейтинг попали 27 бизнесменов из России и 9 из них занимаются спортивной деятельностью.

В топ-3 вошли Леонид Михельсон, глава попечительского совета РФС (33,3 млрд долларов), Владимир Потанин, спонсор ФХР (31,8 млрд долларов), и Алексей Мордашов, учредитель хоккейного клуба «Северсталь» (28,8 млр долларов).

Топ-5 миллиардеров в сфере спорта:

1. Леонид Михельсон (глава попечительского совета РФС, председатель правления «Новатэка») — 33,3 млрд долларов, +8,58 млрд с начала года.

2. Владимир Потанин (президент «Норникеля», спонсора ФХР и баскетбольного ЦСКА) — 31,8 млрд, +1,76 млрд.

3. Алексей Мордашов (владелец 76% акций «Северстали», учредителя одноименного хоккейного клуба) — 28,8 млрд, +5,76 млрд.

4. Владимир Лисин (президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) — 28,6 млрд, +4,7 млрд.

5. Вагит Алекперов (президент «Лукойла», генерального спонсора «Спартака») — 24,5 млрд, +7,25 млрд.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Кроссфит тренировка дома: польза и вред, эффективные упражнения
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0