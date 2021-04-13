«Спартак» наказан одним матчем без зрителей условно за оскорбления фанатами вратаря «Локомотива» Гильерме

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, какие санкции наложены на клубы по итогам матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). В частности, было рассмотрено поведение фанатов московских клубов и голкипера железнодорожников Гильерме во время игры на стадионе «Локо» в Черкизове, которая прошла в воскресенье, 11 апреля.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, за это штраф 30 000 рублей. За ненормативную лексику обе команды оштрафованы на 100 000 рублей. За драку на трибунах оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц об инцидентах на стадионе во время игры.

«Спартак» за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря «Локомотива» Гилерме наказан штрафом в 500 тысяч рублей и одним домашним матчем без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22?, — отметил глава КДК.

«Гильереме дисквалифицирован на 2 матча плюс оштрафован на 50 тысяч рублей», — добавил Григорьянц о провокационных жестах голкипера в адрес фанатов красно-белых.

(Артем Бухаев)