Мещеряков рассказал, в каком случае он будет согласен с дисквалификацией Гильерме

Экс-президент совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение дисквалифицировать голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.

«Выигрывать надо на поле! Не хочется говорить как болельщик, но есть пословица о плохом танцоре. Если «Спартак» из-за поведения болельщиков дисквалифицируют на три матча, то я согласен с решением по Гильерме. Надо разбираться в этой истории внимательно. Есть две стороны, но вторая сторона у нас слишком истеричная», — сказал Мещеряков «СЭ»

РФС на заседании рассмотрел поведение голкипера «Локомотива» в матче со «Спартаком» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

(Владислав Флегонтов)