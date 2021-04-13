Мещеряков рассказал, в каком случае он будет согласен с дисквалификацией Гильерме
17:53
Экс-президент совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение дисквалифицировать голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.
«Выигрывать надо на поле! Не хочется говорить как болельщик, но есть пословица о плохом танцоре. Если «Спартак» из-за поведения болельщиков дисквалифицируют на три матча, то я согласен с решением по Гильерме. Надо разбираться в этой истории внимательно. Есть две стороны, но вторая сторона у нас слишком истеричная», — сказал Мещеряков «СЭ»
РФС на заседании рассмотрел поведение голкипера «Локомотива» в матче со «Спартаком» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.
(Владислав Флегонтов)
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