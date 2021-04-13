Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мещеряков рассказал, в каком случае он будет согласен с дисквалификацией Гильерме

17:53
Теги:

Экс-президент совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение дисквалифицировать голкипера железнодорожников Маринато Гильерме.

«Выигрывать надо на поле! Не хочется говорить как болельщик, но есть пословица о плохом танцоре. Если «Спартак» из-за поведения болельщиков дисквалифицируют на три матча, то я согласен с решением по Гильерме. Надо разбираться в этой истории внимательно. Есть две стороны, но вторая сторона у нас слишком истеричная», — сказал Мещеряков «СЭ»

РФС на заседании рассмотрел поведение голкипера «Локомотива» в матче со «Спартаком» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17253
Все опросы
Судейство повлияло на результат матча «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры