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КДК РФС перенес рассмотрение ситуации с Сухиной на пятницу

18:05
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов., «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что заседание, на котором будет рассмотрено поведение начальника команды «Локомотив» Станиславы Сухины перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака», перенесено на более поздний срок. Оно должно пройти 16 апреля.

«Сухина не смог присутствовать сегодня, поэтому мы перенесли заседание по этому делу в пятницу на 12 часов дня.

Сколько раз он заходил в судейскую? Не могу сказать, поэтому мы попросили записи с камер видеонаблюдения. Сколько по времени? Тоже не могу сказать, попросили тайминг. Мог ли он взять протокол? На самом деле, протокол сейчас электронный... Поговорим о наказании в пятницу", — заявил Григорьянц.

Накануне в канале «Спартака» появилось видео с Сухиной, который выходит из судейской комнаты перед игрой. При этом присутствие посторонних в ней запрещено.

(Артем Бухаев)

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