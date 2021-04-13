КДК РФС перенес рассмотрение ситуации с Сухиной на пятницу
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что заседание, на котором будет рассмотрено поведение начальника команды «Локомотив» Станиславы Сухины перед матчем 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака», перенесено на более поздний срок. Оно должно пройти 16 апреля.
«Сухина не смог присутствовать сегодня, поэтому мы перенесли заседание по этому делу в пятницу на 12 часов дня.
Сколько раз он заходил в судейскую? Не могу сказать, поэтому мы попросили записи с камер видеонаблюдения. Сколько по времени? Тоже не могу сказать, попросили тайминг. Мог ли он взять протокол? На самом деле, протокол сейчас электронный... Поговорим о наказании в пятницу", — заявил Григорьянц.
Накануне в канале «Спартака» появилось видео с Сухиной, который выходит из судейской комнаты перед игрой. При этом присутствие посторонних в ней запрещено.
(Артем Бухаев)
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