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Сегодня, 11:00

В «Крыльях Советов» заявили, что развитие молодых игроков — это выживание

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стратегии развития молодых игроков.

— Стратегия развития молодых игроков, которую используют «Крылья», — это долгосрочная история?

— Можно сказать, что это все происходит на уровне инстинкта самосохранения. В некотором смысле это выживание. Разве можно как-то по-другому? Всегда есть какая-то градация между клубами. Одни выращивают, другие покупают готовых. «Крылья» — не та команда, которая покупает за дорого готовых игроков.

— Подразумевает ли стратегия «Крыльев» по развитию игроков борьбу за трофеи?

— Это возможно. Может, настанет тот день, когда в составе «Крыльев» появятся 11 Пиняевых. На моей памяти подобный пример — это молодой «Спартак» девяностых годов. Эта команда ничем не предвосхищала чемпионства. Поэтому при определенных обстоятельствах — все может быть.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
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