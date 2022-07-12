В «Крыльях Советов» объяснили трансфер Глушенкова: «У него есть потенциал для роста»

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» объяснил подписание полузащитника Максима Глушенкова.

— Быстро ли решились на подписание полноценного контракта с Глушенковым?

— Тренерский штаб считает, что у него есть потенциал для роста. Заинтересованность в его приобретении исходила из тренерского штаба. Они его видели в тренировочном цикле. Наблюдали за ним в боевом режиме. С нашей точки зрения это правильное решение.