В «Крыльях Советов» объяснили трансфер Глушенкова: «У него есть потенциал для роста»
В «Крыльях Советов» объяснили подписание полузащитника Глушенкова
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» объяснил подписание полузащитника Максима Глушенкова.
— Быстро ли решились на подписание полноценного контракта с Глушенковым?
— Тренерский штаб считает, что у него есть потенциал для роста. Заинтересованность в его приобретении исходила из тренерского штаба. Они его видели в тренировочном цикле. Наблюдали за ним в боевом режиме. С нашей точки зрения это правильное решение.
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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|
Краснодар – Факел
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|17.07
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Динамо – Ростов
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