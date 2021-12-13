«Спартак» может подписать 21-летнего российского защитника «Тироля»
23:46
«Спартак» нацелился на защитника австрийского «Тироля» Леона Классена. Московский клуб хочет оформить трансфер игрока молодежной сборной России уже зимой, сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Подписание 21-летнего Классена может стать первым зимним трансфером «Спартака» в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне он провел за «Тироль» 20 матчей и отдал шесть голевых передач. За молодежную сборную России провел один матч.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
Фамилия Классен досталась ему от матери. Она имела немецкие корни и работала преподавателем немецкого языка. Отец, имевший фамилию Драньков, был волейбольным тренером.
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