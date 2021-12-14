Генеральный директор «Сочи»: «Заслуженно победили «Спартак». Рвемся в еврокубки»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко остался доволен исходом матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0).

— Будет у вас какое-то усиление?

— Все узнаете позже, спасибо.

— Сильный был сегодня «Спартак» на ваш взгляд?

— Вы знаете, что простых игр не бывает, поэтому ребята отдались полностью. Заслуженно победили. «Спартак» всегда хорош.

— Забили практически все, что создали.

— Ну, в предыдущем матче создали много, но не забили.

— Сегодня болельщики вывесили баннер про коллизией. Экспромт?

— Наверное.

— Какую оценку поставите команде за первую часть сезона?

— Хорошую оценку.

— Чувствуется, что сегодня Дмитрий Бородин был в экстазе. Игра была для него принципиальной?

— Просто все радовались, эмоции положительные. Не знаю по поводу этих слов.

— Рветесь в еврокубки?

— Конечно.

— Мелкадзе покупаете?

— Нет, не знаю откуда вы это слышали.