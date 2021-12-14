Генеральный директор «Сочи»: «Заслуженно победили «Спартак». Рвемся в еврокубки»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко остался доволен исходом матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0).
— Будет у вас какое-то усиление?
— Все узнаете позже, спасибо.
— Сильный был сегодня «Спартак» на ваш взгляд?
— Вы знаете, что простых игр не бывает, поэтому ребята отдались полностью. Заслуженно победили. «Спартак» всегда хорош.
— Забили практически все, что создали.
— Ну, в предыдущем матче создали много, но не забили.
— Сегодня болельщики вывесили баннер про коллизией. Экспромт?
— Наверное.
— Какую оценку поставите команде за первую часть сезона?
— Хорошую оценку.
— Чувствуется, что сегодня Дмитрий Бородин был в экстазе. Игра была для него принципиальной?
— Просто все радовались, эмоции положительные. Не знаю по поводу этих слов.
— Рветесь в еврокубки?
— Конечно.
— Мелкадзе покупаете?
— Нет, не знаю откуда вы это слышали.
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