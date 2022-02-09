«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ в товарищеском матче

«Спартак» с крупным счетом обыграл ФК «Лива» из ОАЭ в товарищеском матче. Красно-белые разгромили соперники со счетом 5:1.

Дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Также голами отметились Леон Классен, Денис Денисов и Николай Рассказов.

Побеждаем со счётом 5:1 клуб «Лива» ?



Николсон забил дважды, ещё по разу отличились Классен, Денисов и Рассказов ?? pic.twitter.com/5cexLFz7R9 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 9, 2022

Ранее на сборах «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), латвийской «Ригой» (0:0), малайзийским «Джохором» (1:1) и победил екатеринбургский «Урал» (3:1). На 11 февраля у красно-белых запланирован матч с армянским «Пюником».