«Спартак» на своем поле примет самарские «Крылья Советов» в матче 3-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 в понедельник, 5 августа. Игра состоится в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры чемпионата России по футболу. Ключевые события матча «Спартак» — «Крылья Советов» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» в прямом эфире на федеральном телевидении не покажут, его будет транслировать канал «Матч Премьер». Прямой эфир на телеканале и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск.

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