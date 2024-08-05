Бенхамин Гарре пропустит матч против «Спартака»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре пропустит матч 3-го тура РПЛ против «Спартака». Футболист не приехал на игру вместе с командой, передает корреспондент «СЭ».

Ранее Гарре был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3) и пропустил следующую встречу «Крыльев» против махачкалинского «Динамо» (0:1).

Матч между красно-белыми и самарской командой состоится 5 августа в Москве, начало — в 20:00 по местному времени.