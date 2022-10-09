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Судейство

9 октября, 14:57

«Спартак» — «Крылья Советов»: гол правильно не засчитан, Зотов ошибочно не удален

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Василий Казарцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 43-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Крылья Советов» арбитр Василий Казарцев, если судить по видеоповторам, правильно не засчитал гол Георгия Джикии, но ошибочно не показал красную карточку Георгию Зотову и не удалил его с поля.

Спартаковец забил мяч на 37-й минуте, когда телесекундомер показывал 36 минут и 15 секунд. Желтая карточка была показана самарцу, когда хронометр показывал 42 минуты и 47 секунд. Между голом и санкцией прошли 6 минут и 32 секунды.

Все это время видеоассистенты Иван Сиденков и Роман Усачев проверяли, что произошло в штрафной площади «Крыльев Советов». Они сначала убедились, что Джикия в момент паса партнера оказался за линией офсайда. Значит, взятие ворот нельзя засчитывать. А затем дали оценку фолу Зотова, предложили Казарцеву самому посмотреть видеозапись, и тот уже вынес окончательное решение.

К сожалению, и времени было потрачено много, и один из двух вердиктов судейской бригады ошибочен. Действия Зотова, который ударил Джикию шипами в область колена, следовало наказать красной карточкой. А вот гол «Спартака», повторю, не засчитан правильно.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:2
Крылья Советов

Георгий Джикия
Георгий Зотов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
43
28
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

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