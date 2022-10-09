Юрий Батуренко: «Конечно, Семин готов вернуться в «Локомотив»

Бывший ассистент главного тренера Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко отреагировал на новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Ситуация уже назрела, поэтому немцы ушли. Здесь самое главное были результаты. Команда по составу неплохая, но результата не было. Регресс налицо — отсюда решение. Готов ли я вернуться с Семиным в московский клуб? Не особо тактичный вопрос, на самом деле. Это рынок, что ли? У всех спрашивают и все готовы возглавить клуб. Здесь говорить не о чем. Никакие разговоры с клубом не проводились. Готов ли Юрий Палыч вернуться? Конечно, готов!», — цитирует Sport24 Батуренко.

Семин возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.