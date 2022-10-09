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9 октября, 15:01

Юрий Батуренко: «Конечно, Семин готов вернуться в «Локомотив»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший ассистент главного тренера Юрия Семина в «Локомотиве» Юрий Батуренко отреагировал на новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Ситуация уже назрела, поэтому немцы ушли. Здесь самое главное были результаты. Команда по составу неплохая, но результата не было. Регресс налицо — отсюда решение. Готов ли я вернуться с Семиным в московский клуб? Не особо тактичный вопрос, на самом деле. Это рынок, что ли? У всех спрашивают и все готовы возглавить клуб. Здесь говорить не о чем. Никакие разговоры с клубом не проводились. Готов ли Юрий Палыч вернуться? Конечно, готов!», — цитирует Sport24 Батуренко.

Семин возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-09-baturenko-konechno-semin-gotov-vernutsya-v-lokomotiv-komanda-po-sostavu-neplokhaya
Юрий Батуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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