Даса считает, что чемпионаты России и Нидерландов похожи, но российский футбол более жесткий и агрессивный

Защитник «Динамо» Эли Даса подвел итоги игры с ЦСКА в 12-м туре РПЛ (1:1).

«Это была очень сложная игра для нас. ЦСКА хорошо атаковал. Шунин действительно игрок матча — он много раз выручал команду», — приводит Sport24 слова 29-летнего футболиста

Также он рассказал, в чем заключаются различия чемпионата России и Нидерландов.

«Они во многом похожи, но российский футбол более жесткий и агрессивный. Все-таки в Нидерландах более открытая игра, от ворот до ворот. В этом главное различие», — добавил защитник.

Даса выступал в голландском чемпионате за «Витесс» с 2019 по 2022 год. В начале сентября этого года он стал игроком «Динамо», подписав контракт с московским клубом на 2 года.