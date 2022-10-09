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9 октября, 14:53

Даса считает, что чемпионаты России и Нидерландов похожи, но российский футбол более жесткий и агрессивный

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса подвел итоги игры с ЦСКА в 12-м туре РПЛ (1:1).

«Это была очень сложная игра для нас. ЦСКА хорошо атаковал. Шунин действительно игрок матча — он много раз выручал команду», — приводит Sport24 слова 29-летнего футболиста

Также он рассказал, в чем заключаются различия чемпионата России и Нидерландов.
«Они во многом похожи, но российский футбол более жесткий и агрессивный. Все-таки в Нидерландах более открытая игра, от ворот до ворот. В этом главное различие», — добавил защитник.

Даса выступал в голландском чемпионате за «Витесс» с 2019 по 2022 год. В начале сентября этого года он стал игроком «Динамо», подписав контракт с московским клубом на 2 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-09-dasa-chempionaty-rossii-i-niderlandov-vo-mnogom-pokhozhi-no-rossiyskiy-futbol-boleye-zhestkiy-i-agressivnyy
Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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