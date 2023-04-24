«Спартак» — «Краснодар»: Джикия и Соболев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч «Спартака» против «Краснодара», которым завершается 24-й тур РПЛ.

С первых минут появится Георгий Джикия, который пропустил последние матчи из-за травмы. Кроме того, в стартовый состав красно-белых вернулся Александр Соболев, пропускавший игру с Торпедо (2:1) в 23-м туре из-за дисквалификации.

«Спартак»: Селихов, Тавареш, Дуарте, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Пруцев, Игнатов, Соболев, Бальде.

Запасные: Максименко, Волков, Рыбус, Денисов, Зобнин, Промес, Николсон, Зиньковский, Зорин, Веденеев, Мелешин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Рамирес, Литвинов, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Кади, Кордоба.

Запасные: Кокарев, Волков, Сухорученко, Ионов, Ахметов, Кривцов, Олусегун, Дэвид.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет в Москве.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.