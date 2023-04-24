Андрей Федун — о критике работы Абаскаля: «Недовольные будут всегда»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о критике в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Критика Абаскаля? Недовольные будут всегда. Это обычная история. Я его работу не обсуждаю. Я болельщик и хочу, чтобы команда сегодня победила», — сказал Федун «СЭ».

В завершающем матче 24-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.