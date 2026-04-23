«Спартак» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 23 апреля

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 26-м туре РПЛ в среду, 23 апреля. Матч в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры »Спартак» — «Краснодар» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в столице России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

Прямую трансляцию игры «Спартак» — «Краснодар» в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00 мск, за 45 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В 25 турах чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и занимал пятое место, у «Краснодара» — 54 очка и вторая строчка в таблице.

Предыдущим соперником спартаковцев был «Ахмат» (3:1), а краснодарцы сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео