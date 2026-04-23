Адамов заявил, что футболисты «Зенита» не понимают судейских трактовок

Голкипер «Зенита» Денис Адамов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Игра проходила в среду, 22 апреля, в Москве. На 90+6-й минуте главный судья Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника питерцев Игоря Дивеева. Адамов отразил удар Николая Комличенко.

— Ключевое спасение для «Зенита». Гадал или знал, куда Комличенко будет бить?

— Что-то предполагал, в подробности уже не хочется вдаваться.

— Игорь Дивеев говорил, что он не коснулся мяча, как с твоей стороны?

— В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. Повтор, честно, еще не смотрел. Как ребята говорят, плюс Игорь сам сказал, что ничего не почувствовал, понимания ни у кого не было.

— Многие говорят о судействе в этом матче.

— Я думаю, не только в этом. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты.

— Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Или, может быть, кому-то помогают?

— Такого нет.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

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