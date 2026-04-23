Адамов заявил, что футболисты «Зенита» не понимают судейских трактовок
Голкипер «Зенита» Денис Адамов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).
Игра проходила в среду, 22 апреля, в Москве. На 90+6-й минуте главный судья Алексей Сухой после вмешательства видеоассистентов Сергея Цыганка и Рафаэля Шафеева и просмотра повторов назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой защитника питерцев Игоря Дивеева. Адамов отразил удар Николая Комличенко.
— Ключевое спасение для «Зенита». Гадал или знал, куда Комличенко будет бить?
— Что-то предполагал, в подробности уже не хочется вдаваться.
— Игорь Дивеев говорил, что он не коснулся мяча, как с твоей стороны?
— В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. Повтор, честно, еще не смотрел. Как ребята говорят, плюс Игорь сам сказал, что ничего не почувствовал, понимания ни у кого не было.
— Многие говорят о судействе в этом матче.
— Я думаю, не только в этом. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты.
— Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Или, может быть, кому-то помогают?
— Такого нет.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1