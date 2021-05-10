«Спартак»: «Как же мы будем скучать по этим эмоциям Тедеско!»

В официальном Twitter «Спартака» опубликовано видео того, как радуется главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско!» — говорится в сообщении.

Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско! ? pic.twitter.com/WT1MRml3gM — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Тедеско покинет команду по окончании сезона.