«Спартак»: «Как же мы будем скучать по этим эмоциям Тедеско!»
23:41
В официальном Twitter «Спартака» опубликовано видео того, как радуется главный тренер команды Доменико Тедеско.
«Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско!» — говорится в сообщении.
Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско! ? pic.twitter.com/WT1MRml3gM— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
«Спартак» обыграл «Химки» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Тедеско покинет команду по окончании сезона.
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