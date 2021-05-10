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В «Спартаке» рассказали подробности нападения на сотрудника клуба Фетисова

23:44
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Мележиков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба Антона Фетисова.

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых был доставлен в больницу после избиения с открытой черепно-мозговой травмой.

«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать. В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована черепно-мозговая травма. Мы настояли, чтобы он обследовался у грамотных нейрохирургов», — сказал Мележиков «СЭ».

(Максим Алланазаров)

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