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Глушенков прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

23:16
Instagram Максима Глушенкова.
Instagram Максима Глушенкова.
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Полузащитник «Химок» Максим Глушенков в stories Instagram высказался о своем удалении в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», — написал футболист.

Глушенков был удален на 37-й минуте за фол против Айртона. Он стал автором единственного мяча «Химок» в этой игре.

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