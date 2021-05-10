Глушенков прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Максим Глушенков в stories Instagram высказался о своем удалении в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», — написал футболист.

Глушенков был удален на 37-й минуте за фол против Айртона. Он стал автором единственного мяча «Химок» в этой игре.