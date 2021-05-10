Глушенков прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»
23:16
Полузащитник «Химок» Максим Глушенков в stories Instagram высказался о своем удалении в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Это футбол, это эмоции. Не хотел грубости», — написал футболист.
Глушенков был удален на 37-й минуте за фол против Айртона. Он стал автором единственного мяча «Химок» в этой игре.
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«Спартак» — «Химки»: правильно ли засчитан гол Глушенкова?
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