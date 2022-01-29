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Сегодня, 18:24

Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Юри Алберто

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Интера» Юри Алберто проходит медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, игрок должен перейти зимой, а сумма трансфера составит около 24 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 20-летний бразилец не перейдет сейчас в «Зенит».

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4591413-stalo-izvestno-skolko-zenit-zaplatit-za-perehod-yuri-alberto.html

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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П
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