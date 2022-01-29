Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Юри Алберто

Нападающий «Интера» Юри Алберто проходит медосмотр перед переходом в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

По информации издания, игрок должен перейти зимой, а сумма трансфера составит около 24 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 20-летний бразилец не перейдет сейчас в «Зенит».

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.