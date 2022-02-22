Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана на пост главного тренера «Химок»

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что его может сменить Сергей Юран, который уже являлся тренером клуба.

«Немного удивляет, что перед рестартом сезона такое происходит. Возможно, были какие-то договоренности, которые кто-то не выполнил. У какой-то из сторон претензии возникли. В чем-то они не сошлись. Что касается Юрана, то мне понравилось, как его «Химки» играли против «Зенита» в финале Кубка России. Сейчас в клубе есть новые молодые игроки, есть ветераны, которые могут организовать игру. Сейчас у Юрана большее преимущество, чем у него было в «Химках» раньше», — сказал Червиченко «СЭ».

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.