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Сегодня, 15:29

Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана на пост главного тренера «Химок»

Данил Алешин
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что его может сменить Сергей Юран, который уже являлся тренером клуба.

«Немного удивляет, что перед рестартом сезона такое происходит. Возможно, были какие-то договоренности, которые кто-то не выполнил. У какой-то из сторон претензии возникли. В чем-то они не сошлись. Что касается Юрана, то мне понравилось, как его «Химки» играли против «Зенита» в финале Кубка России. Сейчас в клубе есть новые молодые игроки, есть ветераны, которые могут организовать игру. Сейчас у Юрана большее преимущество, чем у него было в «Химках» раньше», — сказал Червиченко «СЭ».

«Химки» занимают 16-е место в таблице РПЛ. В следующем матче 19-го тура команда дома сыграет с «Динамо». Игра пройдет 26 февраля.

Игорь Черевченко
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Андрей Червиченко
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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