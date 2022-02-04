Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком».

Как сообщается на сайте московского клуба, до 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за самарский клуб, после чего вступит в силу его контракт с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.

Официально: Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком». Он присоединится к команде летом ??



До 31 мая 26-летний защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.



Добро пожаловать, Никита! ??? pic.twitter.com/DYEogMKc0D — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2022

Ранее Чернов выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал», а с 2019-го играл за клуб из Самары.

В сезоне-2021/22 защитник провел за «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.