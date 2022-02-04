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Сегодня, 16:03

Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком».

Как сообщается на сайте московского клуба, до 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за самарский клуб, после чего вступит в силу его контракт с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.

Ранее Чернов выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал», а с 2019-го играл за клуб из Самары.

В сезоне-2021/22 защитник провел за «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-04-nikita_chernov_podpisal_kontrakt_so_spartakom_on_prisoyedinitsya_k_komande_letom/
Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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