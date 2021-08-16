Карпин высказал отношение к возможной отмене лимита на легионеров

Главный тренер сборной России высказал свое отношение к проекту отмены лимита в Тинькофф РПЛ.

«По лимиту на легионеров — не изучал этот проект, мне не до этого. Мое отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, еще где-то», — отрезал Карпин.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.