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Карпин высказал отношение к возможной отмене лимита на легионеров

17:08
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России высказал свое отношение к проекту отмены лимита в Тинькофф РПЛ.

«По лимиту на легионеров — не изучал этот проект, мне не до этого. Мое отношение к лимиту вы знаете с 2008 года. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Чехии, Финляндии, еще где-то», — отрезал Карпин.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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