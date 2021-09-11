«Зенит» — «Ахмат»: в пользу зенитовцев не назначен пенальти
На 71-й минуте матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» (3:1) ошибся арбитр Евгений Кукуляк, не назначив 11-метровый удар в пользу сине-бело-голубых. В том эпизоде Зоран Нижич в своей штрафной площади нарушил правила в единоборстве с Малкомом, задержав его рукой.
Кукуляку не помог его первый ассистент Алексей Лунев. Видеоарбитр Павел Шадыханов не вмешался в действия судьи. В итоге его ошибка не была исправлена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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